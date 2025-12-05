UEFA'dan Fenerbahçeli Jhon Duran'a 2 maç ceza
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Jhon Duran 2 maç ceza aldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında evinde Macar ekibi Ferencvaros ile 1-1 kaldığı maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Duran'a 2 maç ceza verdi. Kolombiyalı golcü Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.
İHA
