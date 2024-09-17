  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA'dan Fernando Muslera'ya ceza

UEFA'dan Fernando Muslera'ya ceza

UEFA'dan Fernando Muslera'ya ceza
Güncelleme:

UEFA, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya, Young Boys maçında yediği gol sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle üç maçlık ceza verildiğini açıkladı.

UEFA, Galatasaray'ın İsviçre temsilcisi Young Boys ile oynadığı karşılaşmada yenilen gol sonrası kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya üç maç ceza verdiğini açıkladı.

YOUNG BOYS MAÇINDA NE YAŞANMIŞTI?

Galatasaray formasını yıllardır terleten tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında 1-0 kaybedilip elenilen Young Boys maçında golden sonra yaptığı hareketi nedeniyle gündem olmuştu


Karşılaşmada yediği gol sonrası rakip takım oyuncusuna tekme atan ve kırmızı kartla oyun dışı kalan Fernando Muslera, yaptığı hareketten kaynaklı büyük tepki almıştı.

MUSLERA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Yıldız file bekçisi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı PAOK, Rigas FS ve Elfsborg mücadelelerinde forma giyemeyecek.

Etiketler Galatasaray Fenerbahçe fenando muslera muslera ceza ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Tapu beyanında ceza oranı artırıldı Tapu beyanında ceza oranı artırıldı Koronavirüs salgınını bilen Nostradamus'tan bir kehanet daha Koronavirüs salgınını bilen Nostradamus'tan bir kehanet daha Ölü Deniz Fayı için 7 ve üzeri deprem alarmı Ölü Deniz Fayı için 7 ve üzeri deprem alarmı 5 kişiye mezar olmuştu: Titan denizaltısının enkaz görüntüsü paylaşıldı 5 kişiye mezar olmuştu: Titan denizaltısının enkaz görüntüsü paylaşıldı Darısı Türkiye'nin başına... 2 milyon göçmeni sınır dışı edecekler Darısı Türkiye'nin başına... 2 milyon göçmeni sınır dışı edecekler Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı Deniz Akkaya'ya hapis cezası Deniz Akkaya'ya hapis cezası Meteoroloji uyardı: Yağışlar devam edecek ? Meteoroloji uyardı: Yağışlar devam edecek ? GSM Operatörlerinden tarifelere yüzde 400 zam GSM Operatörlerinden tarifelere yüzde 400 zam
Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu 2025 yılı asgari ücret için yeni tahminler belli oldu 2025 yılı asgari ücret için yeni tahminler belli oldu Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Türkiye'nin israf karnesi belli oldu: İşte kalem kalem kamu harcamaları Türkiye'nin israf karnesi belli oldu: İşte kalem kalem kamu harcamaları CHP lideri Özel'in seçim vaadi: ''Maaşlardan değil, masraflardan bir 0 atacağız'' CHP lideri Özel'in seçim vaadi: ''Maaşlardan değil, masraflardan bir 0 atacağız'' İsrail Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak saldırı gerçekleştirdi İsrail Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak saldırı gerçekleştirdi Sürekli açlık hissi çekiyorsanız bu hataları yapmayın Sürekli açlık hissi çekiyorsanız bu hataları yapmayın Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Her derde deva ''süper meyve'' hasadı başladı: Kilosu 200 lira Her derde deva ''süper meyve'' hasadı başladı: Kilosu 200 lira