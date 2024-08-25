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UEFA'dan Halil Umut Meler’e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler’e görev
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UEFA resmi sitesinden yaptığı açıklamada Salzburg-Dinamo Kiev maçını Halil Umut Meler’in yöneteceğini açıkladı.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Avusturya ekibi Salzburg ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Salzburg Stadı'nda 27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

VAR HAKEMİ ARDA KARDEŞLER

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Luca Pairetto VAR, Valerio Marini ise AVAR olarak görev yapacak.

Etiketler halil umut meler UEFA maç görev
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