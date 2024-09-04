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UEFA'dan Halil Umut Meler'e yeni görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e yeni görev
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.

 

 

DHA

Etiketler UEFA halil umut meler Hakem
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