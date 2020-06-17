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  4. 17 Haziran 2020 16:43

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için kritik karar!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ''Şampiyonlar Ligi'nde finaller Lizbon'da oynanacak'' dedi. Ceferin ayrıca, ''İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 2021'e alındı'' dedi.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için kritik karar!
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 UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, erteleme kararının cesurca olduğunu belirterek, ''Bu karar verilmeseydi maçların tamamlanması mümkün olmayacaktı. Tüm futbol camiası omuz omuza verdi ve maçların yeniden başlaması için çaba gösterdi'' dedi. 

UEFA Başkan yardımcısı Giorgio Marchetti, ''Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller, yarı finaller ve final 12 ve 23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon'da yapılacak'' açıklamasında bulundu. 

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