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  4. 01 Haziran 2017 21:36

UEFA'dan Totti'ye ödül

Futbolu bırakan Roma'nın emektar ismi Francesco Totti'ye, UEFA Başkanlık Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

UEFA'dan Totti'ye ödül
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UEFA'dan yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Totti'nin başarılı kariyeri, profesyonelliği ve örnek kişiliği dolayısıyla UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi. İtalyan Francesco Totti'nin ödülünü, ağustos ayında Monaco'da alacağı belirtildi.

Totti'nin kariyeri boyunca sadece bir kulüpte 786 maça çıktığının hatırlatıldığı açıklamada, "Çeyrek asırlık futbolculuk yaşamını yalnızca Roma'ya adamış bir adam. Fantastik bir kariyer. Roma ve futbola karşı gösterdiğin sıra dışı bağlılık ve fedakarlığın için tebrikler Francesco." ifadelerine yer verildi.

Bu sene 17'ncisi Totti'ye verilen ödülü daha önce Paolo Maldini, Alfredo Di Stefano, Eusebio, Franz Beckenbauer, Raymond Kopa, Sir Bobby Charlton, Frank Rijkaard ve Johan Cruyff gibi isimler de kazanmıştı.

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