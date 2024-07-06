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UEFA'nın kapısına dayanıp bu pankartı açtılar

UEFA'nın kapısına dayanıp bu pankartı açtılar
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UEFA'nın bozkurtlu sevinci için Merih Demiral'e 2 maç ceza vermesine tepiler sürerken, cezayı protesto eden 2 Fenerbahçe taraftarları UEFA binasının önünde pankart açtılar

2024 Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde bugün (Cumartesi) Hollanda ile karşılaşacak olan millilerimizde gündem Merih Demiral’a verilen ceza.

Avusturya maçı sonrasında yapığı bozkurt işareti nedeniyle yıldız futbolcumuzun skandal bir kararla 2 maç ceza alması tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Hollanda maçı öncesinde UEFA’nın protesto edilmesi beklenirken Fenerbahçe taraftarı akşamı bekleyemedi.

UEFA binasına giden taraftarlar “UEFA mafia” yazılı bir pankart açıp poz verdi.

Etiketler UEFA mafia mafya UEFA tepki
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