  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Uğur Dündar bir bağırdı salon buz kesti: ''Beni buna mecbur etmeyin!''

Uğur Dündar bir bağırdı salon buz kesti: ''Beni buna mecbur etmeyin!''

Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda uzun bir konuşma yapan Murat Aksoy, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ı kızdırdı. Aksoy'a yüksek sesle bağıran Dündar, ''Murat Bey, görevlileri çağıracağım beni buna mecbur etmeyin.'' dedi.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısına Uğur Dündar'ın sinirlendiği anlar damga vurdu.

"LÜTFEN KISA TUTUN"
Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Aksoy'un kürsüden yaptığı konuşmayı uzun tuttuğu ve konu dışı şeylerden bahsettiği gerekçesiyle uyarıda bulunan Dündar, "Murat Bey, gündemin bu maddesi yönetim kurulu ve denetim kurulu hakkında görüşme, siz bundan tamamen kopuk bir şekilde konuşuyorsunuz ve dikkat ederseniz de tepki gösteriliyor. Lütfen kısa tutun lütfen maç analizi gibi oluyor hepsi." ifadelerini kullandı.

"BENİ BUNA MECBUR ETMEYİN"
Konuşmanın daha fazla uzaması sonrası salondakiler "Yeter" ifadelerini kullanarak Aksoy'a itiraz ederken, "Murat Bey, görevlileri çağıracağım beni buna mecbur etmeyin. Lütfen mikrofonunu kapatın Murat Bey'in teşekkür ediyoruz kendisine" dedi ve Aksoy kürsüyü terk etti.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe uğur dündar murat aksoy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Serel Yereli büstiyere sığamadı! Cesur paylaşımına yorum yağdı: ''Küçük gelmiş''
Şehir eşkıyaları İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı! Önce dövdüler, sonra kaçırdılar
Tesla'da çalışan mühendisten TOGG'a övgü yağmuru: ''Birçok kişiyi şaşırtacak''
Kulis: İYİ Parti referandum teklifine ''hayır'' diyecek
Acı haberler peş peşe geldi: Şehitlerimiz var!
Burası Amsterdam değil Harran! Binlerce kişi müzik festivalinde coştu
HDP ile masaya oturan AK Parti'den dikkat çeken açıklama
Çamlıca Kulesi'nde şoke eden görüntü! Ziyaretlere kapatıldı
AK Parti'den asgari ücret açıklaması
İktidara yakın gazete rakam verdi: 2023'te asgari ücret ne kadar olacak?