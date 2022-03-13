Uğurcan Çakır'a dev teklif: Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıyor

Trabzonspor'un ve Türkiye'nin en iyi kalecileri arasında gösterilen Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor.

Suudi Arabistan prensi Muhammed bin Selman, transfer çalışmalarına başladı. Uzun vadede takımını yıldızlar karması yapması beklenen Selman, kaleci hamlesini Türkiye'den yapmayı planlıyor. Trabzonspor'un yükselen yeteneği Uğurcan Çakır'ı gözüne kestiren Selman, rekor bir bonservis ile bu transferi bitirecek.

25 MİLYON EURO

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için 25 milyon euro gibi bir bedel istediği öğrenildi. Genç kalecinin de İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ligde gösterdiği performansla dünya devlerine göz kırpan Uğurcan Çakır'ın önümüzdeki sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TÜRKİYE REKORU KIRACAK

Uğurcan Çakır'ın Newcastle United'a 25 milyon euro'ya transfer olması durumunda Türkiye rekoru kırılacak. Bir kaleciye ödenen en yüksek bonservis olarak tarihe geçecek bu rakam sonrası Uğurcan'ın transferi gerçekleşecek.