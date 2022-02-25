Ukrayna işgaline karşı çıkan ilk Rus futbolcu oldu

Rusya Milli Takımı futbolcusu Fedor Smolov paylaşımıyla savaşa karşı çıkan ilk Rus futbolcu oldu.

Spor dünyasının gözü Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak çatışmalarda. Ukrayna'da futbol takvimi askıya alınırken, UEFA da yaşananları yakından takip ediyor.

Sıcak gelişmelerin ardından Fedor Smolov paylaşımıyla savaşa karşı çıkan ilk Rus futbolcu oldu. Smolov, Instagram hesabı üzerinden 'Savaşa hayır' çağrısında bulundu.

Paylaşımına Ukrayna bayrağı da ekleyen tecrübeli futbolcu, kendisine gelecek olası tepkilere karşı gönderilerini yoruma kapattı.

Fedor Smolov 'Нет войне!!!' (Savaşa hayır) notuyla paylaştığı siyah görselde Ukrayna bayrağına da yer verdi.

Fedor Smolov kimdir?

Profesyonel kariyerine Dinamo Moskova'da başlayan 32 yaşındaki futbolcu, şu anda devre arasında transfer olduğu Dinamo Moskova adına ter döküyor. Smolov, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova formasıyla Galatasaray'a karşı forma giymişti.

Feyenoord ve Celta Vigo macerası dışında kariyerini ülkesinin çeşitli takımlarında sürdüren Smolov, Rusya Milli Takımı'yla 45 maça çıktı, 16 gol kaydetti.