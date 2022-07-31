Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Fenerbahçe açıklaması
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Fenerbahçe ile ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev maçından sonra ortaya çıkan tezahürat kriziyle ilgili Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan ortamı yumuşatacak bir açıklama yayımlandı.
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