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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Fenerbahçe açıklaması

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Fenerbahçe açıklaması

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Fenerbahçe ile ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev maçından sonra ortaya çıkan tezahürat kriziyle ilgili Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan ortamı yumuşatacak bir açıklama yayımlandı.

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Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe ukrayna büyükelçi
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