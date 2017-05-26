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  4. 26 Mayıs 2017 17:15

Ülker Stadı kabuk değiştiriyor

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nın zemininde hibrit çime geçilmesine karar verildi.

Ülker Stadı kabuk değiştiriyor
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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde son kez sahaya çıkacak.

Bu maçın ardından Ülker Stadı’nda yenileme çalışmalarına başlayacak olan Fenerbahçe, stadyumun zeminini değiştirecek. Futbolcuların bozuk zemin şikayetlerini değerlendirmeye alan Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda zeminin iyileştirilmesi için bir an evvel çalışmaların başlayacak. Yeni zeminin hibrit çime geçilecek.

Bu sezon Kadıköy’de son 17 yılın en kötü iç saha performansını gösteren Fenerbahçe, seyircisi önünde tam 19 puan kaybetti. Bu maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 29 puan toplayabildi.

hibrit çim , fenerbahçe , ülker arena