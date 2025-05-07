Ümit Karan ''basit cinsel saldırıdan'' cezaevine girdi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Galatasaray'ın ve A Milli Futbol takımımızın eski oyuncularından Ümit Karan, "sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi. Tahliye işlemleri aynı gün tamamlanan Karan cezaevinden çıktı.
Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti. İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti.
Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi beraat kararını bozarak, Karan'a 'Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı' suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 1 yıl 8 ay kesinleşen hapis cezasını onadı.
Karan bugün Metris Cezaevi'ne gönderildi. Tahliye işlemleri aynı gün tamamlanan Karan cezaevinden çıktı.
"TUTUKLU DEĞİLİM"
Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından video paylaşan Ümit Karan, ''2015 yılından bir dosyam vardı ve bugün adliyede avukatlarımla işlerimi hallettim. Tutuklu değilim onu söyleyelim. Saçma sapan haberler yapmayalım lütfen." dedi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol