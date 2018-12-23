Ünal Karaman: Forma için her türlü şeyi yapan futbolcularıma teşekkür ediyorum

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “9 bin taraftarımızın cezalı olduğu ortam içerisinde tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İkinci teşekkür ise sezon başından beri takım olma yolunda ne yapmaları gerekiyorsa özverili bir şekilde çalışan yerlisi, yabancısı, kontenjan oyuncusu ayırt etmeksizin o özveriyi göstererek çoğu müsabakada sakat oynayarak o forma için gereken her türlü şeyi yapan bütün oyuncularıma ve sıkıntılı başladığımız bir süreç içerisinde her şeye rağmen bizlere o mücadelenin güzelliğini gösterip iyi bir sonuçla beraber ilk yarıyı bitirmemize fırsatı verdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaybetmeyi sevmediğini dile getiren Karaman, “Bugün zorluğumuz vardı. Önemli bölgelerde kilit bölgelerde oyuncularımız yoktu ama takım olmak böyle bir şey. Yerine kullandığımız oyuncular o samimi gayretlerini, duruşlarını gösterdiler. Bize bu mutluluğu yaşattılar. Kazandığımız için mutluyum. Kaybetmeyi sevmiyorum. Tabii ki üzüldüğümüz müsabakalar var. Ben 1996 yılını unutmuş değilim. Bazen acısı içime kor gibi oturur. Ama maalesef spor böyle bir iş” şeklinde konuştu.

Oyuncuların farklı özelliklerini kullanmaya gayret göstereceklerini vurgulayan Karaman, “Kucka sakatlıktan döndü. Sosa bizim için önemli bir oyuncu. Şuan baktığımızda Sosa ve Onazi yok. Bu durumda mazeret üretmedik. Başka oyuncularımızdan farklı özelliklerini kullanmaya gayret göstereceğiz. Belki oyun karakterimizi değiştireceğiz. Belki bir farklılık yapacağız ama mutlaka ve mutlaka elimizdeki en doğru oyuncularla beraber aklı ve yüreği saha içerisinde olan bir kadro seçip göndereceğiz. Dışarıdan arkadaşları da destekleyecek. Bunu handikap olarak görmeyeceğiz” diye konuştu.

Futbolcuların gençlik hassasiyetlerini normal karşıladıklarını söyleyen Karaman, “Bizim ilk devremiz bitti. Kupa maçına başlayacağız. Daha sonra oynayacağımız Balıkesir maçını kupada, Başakşehir maçını ise ligde kazanmak istiyorum. Benim hedefim şuan itibariyle budur. Futbolcularımızın gençlik hassasiyetlerini normal karşılıyoruz. Onların içerisinde kopan fırtına mutlaka bazı fırtınaların yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: YENİ OYUNCULAR ALACAĞIZ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, çok fazla pozisyona girdiklerini dile getirerek, “Buraya ligdeki puan durumumuzdan dolayı kazanmak için gelmiştik. Maçtan önce kazanmanın planlarını yapmıştık. Ama özellikle ilk yarı baktığımızda şans geldi. Öne geçmek için daha için şanslar bize geldi. Şanssız bir gol yedik. 2-0’dan sonra oyunu çevirmeye çalıştık. Hamleler yaptık pozisyona girmeye çalıştık. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimizin özellikle hücum hattındaki ayakları bize göre daha kaliteliydi. Sonlandırmayı daha iyi yaptılar. Çok fazla pozisyona girdik. Sadece bir gol bulabildik. Rakibimizin 4-1’lik galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Üzüntülüyüz. Tabi biz burada seyircimizle birlikte kazanmak için gelmiştik. Böyle bir sonuç malın hakkımı derseniz hakkı değil ama bir taraf attı bir taraf atamadı” dedi.

Özellikle savunmada sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Buruk, “Çok fazla alternatifimiz yok. Alternatifsiz olduğumuz içinde orada herhangi bir değişikliğe gidemedik. Geçen maçta çok hata yapmıştık. Bu maçta da yaptık. Yeni oyuncular alacağız. Takviye yapacağız. Savunmadaki eksiklerimizi görüyoruz. Bu anlamda ne gerekiyorsa takviye yaparak ikinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz. Açılmış bir puan durumu yok. İkinci yarının başından itibaren yapacağımız takviyelerle ilk 6 haftanın içerisinde bu farkı kapatarak lige tekrar ortak olmak istiyoruz. Hedeflerimizden hiçbir şaşma yok. Kaybettiğimiz için çok üzüldük” ifadelerini kullandı.

