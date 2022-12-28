Ünlü futbolcu sahada bir anda yere yığıldı

Meksika ekibi Tigres forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Andre-Pierre Gignac, Santos Laguna mücadelesinde rakibinin uzaklaştırmak istediği top kafasına gelince bir anda yere yığıldı.

Meksika Kupası'nda Tigres ile Santaso Laguna'nın karşı karşıya geldiği mücadelede, futbolcu Andre-Pierre Gignac maç esnasında top çarpması sonucu yere düştü.

Mücadelenin 35. dakikasında Tigres, Sebastian Fierro'nun golüyle öne geçti. Santos Laguna'da ise Javier Correa, Tigres'e cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Maçın 90+3. dakikasında Tigres'in golcüsü Andre-Pierre Gignac, rakibinin uzaklaştırmak için vurduğu top kafasına gelince korku dolu anlar yaşattı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kafasına top gelen Andre-Pierre Gignac, bir süre sonra yere yığıldı. Hareketsiz şekilde yerde yatan futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ayağa kalktı. Fransız futbolcu ayağa kalktıktan sonra istifra etti ve oyundan çıkarıldı. Ancak kulübede de istifra etmeye devam eden Gignac, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maç sonu açıklama yapan Tigres'in hocası, deneyimli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.