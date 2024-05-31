Ünlü futbolcuya LGBT cezası

Nantes maçında formasındaki LGBT temalı logoları bantla kapatan Monaco'nun Malili oyuncusu Muhammed Camara 4 maç ceza aldı.

Fransa’da LGBT temalı formalara tepki gösteren Monacolu Muhammed Camara 4 maç ceza aldı. Feyenoord’da oynadığı dönemde LGBT temalı pazubandını takmayı reddeden milli oyuncu Orkun Kökçü ülkede tartışma konusu olmuştu.

Kökçü, AZ - Feyenoord maçı öncesi, "dini inancından dolayı" LGBTİ+ bireylerin kabulünü simgeleyen, gökkuşağı renkli kaptanlık bandını takmayacağını açıklamıştı.

Orkun Kökçü'nün yerine Gernot Trauner, sahaya kaptan olarak çıktı. Kökçü'nün açılış golü ile deplasmanda lider AZ'yi 3-1 yenen Feyenoord'un başarısı, LGBTİ+ bireylerle ilgili tartışmanın gölgesinde kaldı.

Kökçü'nün ardından Excelsior kaptanı Redouan El Yaakoubi de, Pazar akşamı oynanan Ajax maçına, gökkuşağı renkli kol bandı yerine, "Saygı" yazan beyaz bir bantla çıktı.

Hollanda 1. Ligi takım kaptanları, toplumda LGBTİ+ bireylerin kabulü için hafta sonu oynanacak maçlara “One Love” (Aşk Birdir) yazılı gökkuşağı renkli kol bandı ile çıkma kararı almıştı.