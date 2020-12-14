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  4. 14 Aralık 2020 13:23

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier'in dün gece hayatını kaybettiği açıklandı.

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
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73 yaşındaki ünlü teknik direktör Gerard Houllier, hayatını kaybetti.

Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Lyon'u çalıştıran Fransız teknik direktör, son olarak Red Bull Leipzig'de görev almıştı.

 

Gerard Houllie
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