Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti

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73 yaşındaki ünlü teknik direktör Gerard Houllier, hayatını kaybetti.
Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Lyon'u çalıştıran Fransız teknik direktör, son olarak Red Bull Leipzig'de görev almıştı.
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