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Ünlü teknik direktör Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti
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Bir süredir lösemi tedavisi gören ünlü teknik direktör Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti.

53 yaşındaki başarılı teknik direktör Sinisa Mihajlovic, hastalığa yenik düştü. Bir süredir lösemi tedavisi gören 53 yaşındaki teknik direktör, yaşam savaşını kaybetti.

BAŞARILI BİR KARİYER BIRAKTI
Mihajlovic hocalık kariyerine 2006'da Inter'de başladı. Inter'de yardımcı antrenörlük yapan Mıhajlovic, 2010'da Fiorentina'nın hocası oldu. 2012'de Sırbistan Milli Takımı'nın başına geçti. 2013'te Sampdoria'ya imza attı, 2015'te ise Milan'la anlaştı. Milan'ın ardından sırasıyla Torino, Sporting Lizbon ve Bologna'yı çalıştırdı. Mihajlovic, hastalığı nedeniyle 6 Eylül 2022'de Bologna'daki görevinden ayrıldı.

İTALYAN FUTBOLUNA DAMGA VURDU
Mihajlovic, 90'lı yılların en başarılı stoperleri arasında gösteriliyordu. 2 yıl Roma, 4 yıl Sampdoria, 6 yıl Lazio ve 2 yıl Inter'de top koşturdu. Sol bek ve stoper oynuyordu.

Etiketler Sinisa Mihajlovic teknik direktör
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