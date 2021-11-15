  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ürdün-İran Kadın Milli Takım maçında erkek kaleci şoku!

Ürdün-İran Kadın Milli Takım maçında erkek kaleci şoku!

İran Kadın Milli Takımı ile Ürdün Kadın Milli Takımı karşı karşıya geldi. İran'ın kalecisinin erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Ürdün ile İran arasında oynanan karşılaşmanın ardından büyük tartışma..

Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Milli Takım kalecisini FIFA'ya şikayet etti. İddialara göre; Kadınlar Milli maçında, İran Kadın Milli Takımı kalesinde bir erkek görev aldı.

Ürdün Futbol Federasyonu, kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran kalecisini erkek olduğu gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti.

FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili FIFA'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Etiketler iran kaleci milli takım kadın futbol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Demet Akalın hamile mi? Sessizliğini bozdu
AK Parti'de sürpriz gelişme: Görevini bırakıyor
Faiz kararı haftasında piyasalar yangın yeri! Dolar güne rekorla başladı
İstanbul'da 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var
CHP'den ''Ekonominin kitabını yazdık'' diyen Erdoğan'a olay yanıt
2021 Seat Leon fiyatlarına büyük zam! Fiyat listesi güncellendi
Öğle saatlerine dikkat! Meteoroloji'den 8 il için sağanak uyarısı
Nagehan Alçı: ''CHP kapatılabilir, önce gelen isimler tutuklanabilir''
Serdar Ortaç'tan kumar itirafı! Ne kadar borcu olduğunu açıkladı
Uluslararası Uzay İstasyonu acil yörünge değiştirdi