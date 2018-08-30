Vagner Love eski takımına dönüyor !

Sezona kötü başlayan Alanya geride kalan 3 hafta sonunda skor üretmeyi başaramayan tek takım oldu Süper Lig’de.



Hafta sonu Galatasaray deplasmanında 6-0 kaybeden Turuncu-Yeşilliler’de teknik direktör Mesut Bakkal ofansif anlamdaki sıkıntılardan yakınmış ve transfer yapmaları gerektiğini ifade etmişti. Yönetimin de kötü gidiş sonrası harekete geçtiği ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş’a sattıkları Vagner Love’a geri dönmesi için teklifte bulundukları öğrenildi.



Brezilyalı oyuncunun menajerinin dün akşam Alanya’da görüşmeler yaptığı belirtiliyor.



Geri dönmek istiyor



2016-2017 sezonunda Alanya’da 28 maçta attığı 23 golle Süper Lig’in en skorer ismi olan Vagner Love’ın şehri çok sevdiği bu nedenle eski takımına dönmeyi istediği gelen bilgiler arasında.



Transfer yarın gece sona ereceği için alternatif isimlerle vakit kaybetmek istemeyen Alanya’nın Beşiktaş’ı ikna edip sezon sonuna kadar eski oyuncusunu kiralamayı hedeflediği kaydedildi.