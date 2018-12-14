Vagner Love ve Gary Medel, Malmö yenilgisini değerlendirdi

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Malmö'ye 1-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Love, "Tur atlamak için, kazanmak için maça çıktık ama elenmek bizim için çok üzücü. Gol pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik ve tur atlayamadık" ifadelerini kullandı.

Sorunun sadece forvette olmadığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Gol atmak için bütün takım olarak üretmeniz lazım. Defanstan başlıyor, orta sahanın da üretmesi lazım. Bütün takım olarak üretemiyoruz ve gol atmakta zorlanıyoruz" dedi.

MEDEL: FİNAL OYNAMAK HAYALDİ

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Gary Medel'in açıklamaları;

"Avrupa'da final oynamak bir hayaldi ve bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyordum ama final oynamak için buraları geçmeniz gerekiyor. Bu akşam bunu yapamadık. Taraftarımızın önünde böyle bir sonuç almak üzücü."

"İlk yarı iki tane çok net fırsatı değerlendiremedik. Onlar ikinci yarıda ilk pozisyonlarını gole çevirdiler. Futbol böyle bir oyun, kimseyi suçlamaya gerek yok."

