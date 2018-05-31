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  4. 31 Mayıs 2018 17:39

Vagner Love'dan olay Beşiktaş itirafı !

Beşiktaş'ın devre arasında Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love'dan flaş bir itiraf geldi.

Vagner Love'dan olay Beşiktaş itirafı !
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Alanyaspor'da 1 buçuk sezon başarılı bir performans sergileyen ve devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a imza atan Brezilyalı golcü Vagner Love, ülkesinde katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Sakatlık nedeniyle siyah-beyazlı forma ile istediği performansı sergileyemediğini belirten 33 yaşındaki futbolcu, “Bir sakatlık geçirdim öbürü başladı. Hoca da beni oynatmak istemedi. Alanyaspor'da elde ettiğim şansı Beşiktaş'ta bulamadım” dedi.

Vagner Love, Alanyaspor'da 2016-2017 sezonunda 23 golle gol krallığı tacını takmıştı ve 1 buçuk sezonda giydiği 44 maçta 34 gol 6 asistlik performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ta ise 13 maçta 4 gol atabildi.

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