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  4. 18 Aralık 2018 10:54

Vakoun Issouf Bayo: Drogba beni Galatasaray için aradı

Galatasaray Fatih Terim, Luis Muriel'in yanına ikinci forvet olarak Vakoun Issouf Bayo'yu istiyor. Dunajska'nın satmak istediği Bayo, Drogba, Galatasaray için beni aradığında başım döndü, telefonda bayılacağımı sandım dedi.

Vakoun Issouf Bayo: Drogba beni Galatasaray için aradı
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21 yaşındaki oyuncu Zilina maçında rakibine tokat attığı için Slovakya Futbol Federasyonu tarafından 17 Şubat’a kadar ceza aldı. Slovak Pro Futbol, Dunajska yönetimi uzun süre yararlanamayacağı Fildişili oyuncuyu Ocak ayında satma kararı aldığını yazdı.

Fildişi Milli Takımı’nın kampında açıklamalar yapan Bayo ise, “Didier Drogba eski takımı için beni aradığında başım döndü, telefonda bayılacağımı sandım. O gece hayalimde kendimi Drogba’nın giydiği formayı giyerken hayal ettim” sözlerini kullandı. (Fotospor)

Galatasaray , Vakoun Issouf Bayo , Didier Drogba
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