Vakoun Issouf Bayo: Drogba beni Galatasaray için aradı

21 yaşındaki oyuncu Zilina maçında rakibine tokat attığı için Slovakya Futbol Federasyonu tarafından 17 Şubat’a kadar ceza aldı. Slovak Pro Futbol, Dunajska yönetimi uzun süre yararlanamayacağı Fildişili oyuncuyu Ocak ayında satma kararı aldığını yazdı.

Fildişi Milli Takımı’nın kampında açıklamalar yapan Bayo ise, “Didier Drogba eski takımı için beni aradığında başım döndü, telefonda bayılacağımı sandım. O gece hayalimde kendimi Drogba’nın giydiği formayı giyerken hayal ettim” sözlerini kullandı. (Fotospor)



