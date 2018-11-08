Valbuena: Keşke galibiyeti Koray'la kutlayabilseydik

Anderlecht karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mathieu Valbuena, güzel günlerin kendilerini beklediğini söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fransız oyuncu, Koray Şener için ayrı bir parantez açtı. Galibiyeti Koray’a armağan eden Valbuena, “Bizim için çok önemli galibiyetti. Bunun birçok sebebi var, birkaç gün önce hayatını kaybeden taraftarımız Koray Şener için sahadaydık. İsterdik ki bu akşam galibiyeti onunla kutlayalım” ifadelerini kullandı.

Valbuena, “İkinci bir nokta da var. Galatasaray maçında saha içerisindeki duruşumuzla iyi bir görüntü sergilemiştik. Anderlecht karşısında da mental açıdan ve takım ruhu açısından aynı şekilde sahadaydık ve bunun sonucunu da aldık” dedi.

“Son dönemde biz gerçek bir aile gibi mücadele ediyoruz” diyen deneyimli oyuncu, “Fenerbahçe'nin hedefleri gruptan çıkabilmek. Bana göre bizi önümüzde bekleyen güzel günler var. Milli maç arası öncesinde Alanyaspor karşısında da sahadan galip ayrılıp, yolumuza devam ederiz.Gerçek bir takım ruhu gösteriyoruz. Tek hedefimiz bunu sürdürmektir” diyerek sözlerini noktaladı.

HASAN ALİ KALDIRIM: KORAY İÇİN OYNADIK

Anderlecht maçına kaptan olarak çıkan Hasan Ali Kaldırım, maçın ardından FB TV’ye açıklamalarda bulundu. 'Koray için oynadık' diyen Hasan Ali, “Ailesi de maçtan sonra soyunma odasına geldi. Duygusal bir andı, Koray Şener'in mekanı cennet olsun. Ailesine ve taraftarlarımıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Ardından maçı değerlendiren Hasan Ali Kaldırım, “Kötü sonuçlar aldık, taraftarımızı üzdük ama son iki haftadır daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Birlikte oynadığımızda neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Maçtan önce Anderlecht'i yenmemiz halinde gruptan çıkmak için büyük bir adım atacağımızı biliyorduk. Kazandık ve önemli bir avantaj elde ettik. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak Anderlecht karşısında sahadan 3-4 farklı galibiyetle ayrılabilirdik. İki maç kaldı ve her şey tamamen bizim elimizde. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak Anderlecht karşısında sahadan 3-4 farklı galibiyetle ayrılabilirdik” dedi.

Pazar günü ligde Alanyaspor ile oynayacakları maçla ilgili de Hasan Ali, “Ligde istediğimiz sonuçları alamadık, pazar günü Alanyaspor'u yenerek milli maç arasına galibiyetle girmek istiyoruz”

FREY: VALBUENA'YA TEŞEKKÜR ETMELİYİM

Anderlecht karşısında Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Michael Frey, müsait durumda olmasına rağmen kendisine gol pasını veren takım arkadaşı Valbuena’ya teşekkür etti.

Gol anını anlatan İsviçreli golcü, “Bugün iyi olan tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Valbuena, çok iyi bir pozisyon hazırladı ve bana dokunmak kaldı, sanırım Valbuena'ya teşekkür etmeliyim” dedi.

Bireysel performansı içinse 24 yaşındaki futbolcu, “Çok iyi bir performans sergileyip, iyi bir karakter ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu birlikteliği devam ettirip, Alanyaspor maçını da kazanmamız gerekiyor. Ben her antrenmanda ve her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim, umarım elimden geldiğince katkı yapmaya devam ederim” diye konuştu.

Koray Şener’le ilgili de Michael Frey, “ Statt hayatını kaybeden taraftarımız Koray Şener için çok özel bir atmosfer vardı. Biz de bu atmosferi sahada çok iyi bir şekilde hissettik. Golden sonra da onun oturduğu yeri işaret ettik. Bu üç puan Koray Şener içindi ve onun için savaşmaya devam edeceğiz” dedi.

