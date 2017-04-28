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  1. 28 Nisan 2017 22:00

Van Persie Mahut Tekdemir'e çiçek yolladı

Başakşehir maçında rakibiyle çarpışarak burnunun kırılmasına sebep olan Van Persie, Mahmut Tekdemir'e özür çiçeği gönderdi.

Van Persie Mahut Tekdemir'e çiçek yolladı
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Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, maç içinde çarpışması sonrasında burnu kırılan Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmur Tekdemir'e "özür çiçeği" gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Van Persie'nin Mahmut'a yolladığı çiçeğin fotoğrafı yer aldı. Paylaşımda, "Van Persie sert oynar ama özür dilemesini de bilir. Teşekkürler Hollandalı." ifadeleri kullanıldı.

Mahmut Tekdemir'in burnu kırıldıMahmut Tekdemir'in burnu kırıldı

 

Van Persie'nin gönderdiği çiçekte, "Hızlıca iyileşmeni diliyorum." notu yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılan maçın ilk yarısında Van Persie ile Mahmut Tekdemir çarpışmış, yüzüne darbe alan turuncu-lacivertli futbolcunun burnu kırılmıştı.

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