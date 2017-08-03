Varşova tribünlerinden müthiş koreografi

3-1 kaybettikleri maçın rövanşında Astana’yı ağırlayan Leh ekibinde taraftarlar maç başlarken hazırladıkları koreografiyi sergiledi. 1944 yılındaki Nazi suçlarını hatırlatmak isteyen taraftarlar elindeki tabancayı bir çocuğun kafasına tutan Nazi subayı görselini hayata geçirdi.

Dünya medyasında büyük etki yaratan bu koreografinin altına ise ‘Varşova ayaklanmasında Almanlar çoğu çocuk 160 bin insanı öldürdü’ yazdı.

Maçı 1-0 kazanan Legia, ilk müsabakayı 3-1 kaybettiği için elenerek Avrupa Ligi play-off turuna terfi etti.

Tarihte ‘Varşova ayaklanması’ olarak bilinen olayda, Polonyalı direnişçiler Nazi işgaline karşı isyan etmişti. Ayaklanmanın doğudan gelecek Sovyet Kızıl Ordu tarafından desteklenmesi bekleniyordu. Ancak Kızıl Ordu güçlerinin durdurulmasıyla birlikte Nazi ordusu yeniden toparlanarak isyanı bastırdı. 150 binden fazla sivil öldürüldü. Kareografi, 1 Ağustos 1944’te başlayan Varşova Ayaklanması’nın 73’üncü yıldönümünde gerçekleştirildi.

Kareografide yer alan yazı da Alman halkına değil, Nazi güçlerine işaret ediyor. Sağ görüşe yakın bir taraftar kitlesine sahip Legia zaman zaman politik çıkışlarıyla tanınıyor.