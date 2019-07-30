  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 30 Temmuz 2019 15:45

Ve Emre Mor transferi bitti!

Galatasaray, Emre Mor transferini bitirdi. İspanyol basınının son dakika olarak geçtiği haberde Galatasaray'ın Emre Mor ve Celta Vigo ile anlaştığı, milli futbolcunun antrenmana çıkmayarak takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.

Ve Emre Mor transferi bitti!
A+ A-

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Emre Mor ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Emre Mor'un Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandığı açıklandı.

İspanyol basını, Emre Mor'un bu sabah Celta Vigo antrenmanına çıkmadığını ve takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurdu. 22 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geleceği belirtildi.

Bu haberinden ardından WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Öte yandan İspanyol basını, Galatasaray'ın Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla kiralayacağını ve bir sonraki satıştan da pay alacağını belirtti.

Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Emre Mor , celta vigo
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM