Ve Emre Mor transferi bitti!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Emre Mor ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Emre Mor'un Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandığı açıklandı.

İspanyol basını, Emre Mor'un bu sabah Celta Vigo antrenmanına çıkmadığını ve takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurdu. 22 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geleceği belirtildi.

Bu haberinden ardından WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Öte yandan İspanyol basını, Galatasaray'ın Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla kiralayacağını ve bir sonraki satıştan da pay alacağını belirtti.

