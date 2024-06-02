Ve Jose Mourinho İstanbul'da

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli Jose Mourinho, İstanbul'a geldi.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı. Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.

Mourinho için bu akşam saat 19.00'da ise bir imza töreni düzenlenecek.