Vedat Muriqi: Milli araya çok güçlü girmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muric, Medipol Başakşehir'i uzatma dakikalarında buldukları golle 2-1 mağlup ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Vedat, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aldığımız bu değerli galibiyet için tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Zor galibiyet aldık ama zor galibiyetler daha güzel oluyor. Önümüzde bir Trabzonspor maçı var, İstanbul'da kendi sahamız ve seyircimiz önünde alacağımız galibiyetle 3'te 3 yapıp milli araya çok güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin büyüklüğünü transfer olduktan sonra daha çok hissetmeye başladığını aktaran Vedat, "Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir kulüp. İçerideki samimiyet, arkadaşlık üst seviyede. İnşallah bunu sezon sonuna kadar taşıyıp, hak ettiğimiz şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Golcü oyuncu, ilk yarıda iki toplarının direkten döndüğünü hatırlatarak, "Direkten dönen topta ister istemez moral bozukluğu oluyor. Yediğimiz golden sonra ikinci yarı öncesinde soyunma odasında iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu söyledik birbirimize moral verdik, iyi mücadele edip, fırsatları da değerlendirince galibiyet kaçınılmaz oluyor. Kruse, Gary, Deniz, Moses, Ferdi bunlar üst kalite oyuncular. Bunlar etrafınızda böyle futbolcular olduğu sürece gol atmanız kaçınılmaz oluyor. Bu futbolcular sadece teknik kabiliyetleri değil de zekasıyla oynayan futbolcular. Onların yanında ben de kendimi çok rahat hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda daha da uyum sağlayıp, bunu saha içine daha çok yansıtacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vedat, daha önce söylediği "Kadromuz bu ligin çok üstünde" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"Kesinlikle hala aynı fikirdeyim. Hazırlık maçları başlamadan da bunu söylüyordum. Bizim kadromuz ligin çok üstünde. Hak ettiğimiz şampiyonluğu bu kadroyla inşallah getireceğimizi düşünüyorum. Hiçbir zaman kendime hedef koymuyorum. Eğer buna ulaşırsam duraklayacakmışım gibi oluyor, ben takıma ne kadar katkı sağlarsam mutlu olurum. Bireysel oyuncuların özelliklerine göre bunu söylüyorum. Jailson kendi mevkisinin dışında oynuyor, Ozan sağ bekte oynadı, çok iyi oynadı. Kendi içimizde bile sakat olan arkadaşımız da olsa başka futbolcularla dolduracağımız bir kadromuz olacağını düşünüyorum."

Attığı golü anlatması istenen Vedat Muric, "Tolga Abi çok güzel gördü, çok güzel pas attı. O gelen pasla top yere birleşik gelince daha tehlikeli oluyor. O vuruşların riski çok, üstten de dışarıya gidebilirdi ama ayağıma tam oturduğu için güzel bir gol oldu. Mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Vedat, eşinin sosyal medyada paylaştığı "Vedat'ı çiğ etle besledim" mesajıyla ilgili olarak ise, "Mesajı henüz görmedim, az pişmiş. Teşekkürler..." şeklinde görüş belirtti.

TOLGA CİĞERCİ: VAZGEÇMEDİK VE KAZANDIK

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maç sonu konuşan Tolga Ciğerci, "Basit bir gol yedik ama pes etmedik. Takım olarak inandık: 1-1 ve 2-1. Takım olarak iyi mücadele ettik, vazgeçmedik ve maçı da kazandık." dedi.

Takım olarak mücadele ettiklerini ve lige iyi başladıklarını dile getiren Tolga Ciğerci, "Hava da oldukça sıcaktı, kolay bir maç olmadı. Benim için önemli olan takımın performansıdır. Takım olarak iyi mücadele ettik. Önemli olan 3 puandı. Bunu da kazanmayı başardık. Geçen sezon iyi geçmedi ama bu sezon iyi başladık. Taraftara bir borcumuz var. İyi gidiyoruz. Camia olarak bu sezon çok güzel şeyler başaracağız." diyerek sözlerini noktaladı.

ZANKA: FENERBAHÇE BÖYLE OLMALI

Mathias Zanka, 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zamanla Fenerbahçe'ye alıştığını söyleyen Danimarkalı stoper, taraftarlarını sevindirdiklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin kötü oynadığında da kazanması gerektiğini belirten Zanka, "Sanırım Fenerbahçe'nin böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. İyi olmadığımız zamanlarda da galip gelmemiz gerekiyor. Çok iyi savaştık. Gerek evinde, gerek sahada maçı izleyen taraftarımızı sevindirmek istiyorduk, bunu da başardık." dedi.

Şampiyonluk için iyi bir kimya oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan başarılı stoper, "Her geçen gün daha iyiye gidiyorum diye düşünüyorum. Henüz yüzde yüzümü verdiğimi söyleyemem. Her maç daha iyi olacaktır. Biraz daha zaman ihtiyaç var. Biz iyi bir takımız, iyi bir atmosfer var. İyi bir kimya yaratmaya çalışıyoruz ki mayısta hedeflerimize ulaşalım" diye konuştu.

