Veli Kavlak futbolu bıraktı

Beşiktaş'ta uzun süre forma giyen, yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle futbola dönemeyen Veli Kavlak, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Avusturya takımı Rapid Vien altyapısında yetişen, daha sonra Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'ta forma şansı bulan Veli Kavlak, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Beşiktaş'a 2011-12 sezonunda transfer olan Veli Kalvak, aynı zamanda Avusturya Milli Takımı forması da giyiyordu. Yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve bir türlü omuzundaki problemi atlatamayan tecrübeli futbolcu Beşiktaş olan sözleşmesi feshedildikten sonra boşta kaldı.

O günden beri çalışmalarını bireysel olarak sürdüren ve herhangi bir kulüple anlaşamayan Veli, omuzundaki problemin geçmediğini ve bu nedenle futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada "Psikolojim bozuldu, uzun süre resmi açıklama yapmadım. Uzun süre kabul etmek istemedim ama artık futbol oynayamam. Omuz sakatlığım için çok ameliyat oldum, geri dönmeye çalıştım ama olmadı, bitti!" ifadelerine yer verdi.

Veli Kavlak, Süper Lig'de 110 maçta görev almış ve 6 gol 14 asistlik performansla oynamıştı.