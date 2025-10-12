Vergi rekortmenleri listesinde Montella sürprizi! Zirveye oturdu

  1. Anasayfa
Adana'da 2024 yılı vergi rekortmenleri listesinin ilk sırasına yerleşen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, sosyal medyada gündem oldu.

Adana Defterdarlığı, 2024 yılı vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı. Listenin zirvesine A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yerleşti.

İtalyan teknik adam, “2024 Gelir Vergisi Adana Geneli İlk 100 Sıralaması”nda 60 milyon 814 bin 988 TL 12 kuruş tahakkuk eden vergi tutarıyla birinci sırada yer aldı.

Adana’da açıklanan listede Montella’nın ardından gelen ikinci ve üçüncü isimlerin kimlikleri paylaşılmazken, dördüncü sırada turunçgil üreticisi Bülent Özler yer aldı. Özler’in tahakkuk eden vergi miktarı 19 milyon 705 bin 736 TL 41 kuruş olarak açıklandı.

Montella’nın zirvede yer aldığı liste kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

 

