Victor Moses ve Jailson Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada penaltıdan tek golü atan Victor Moses, maç sonrasında geleceğine de değindi.

Gelecek sezon Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı sorulan Moses, "Şunu açık söylemek lazım, ben buraya gelirken 18 aylık bir sözleşmeye imza attım. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz ama ben buraya gelirken oynamaya, keyif almaya geldim. Şu anda keyif alıyorum, hocam da bana güveniyor" diye cevap verdi.

Maçı yorumlayan Nijeryalı oyuncu, "Bizim için son derece önemli bir 3 puandı. Son derece iyi karakter gösterdik. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bu karakteri sahaya yansıttık. Ben de gol attığım için mutluyum, burada keyif almak istiyorum. Son maç kaldı, onu da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 33. haftasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Jailson, maç sonrasında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Jailson, konuşmasınn başında galibiyetin çok öneli olduğunu aktarırken, "Bugünkü galibiyet çok önemliydi maçın çok zor olacağınız biliyorduk. Tanrıya şükürler olsun ki galibiyetle ayrılıyoruz." dedi.

"EN İYİ NOKTADA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Sarı-lacivertli futbolcu, ligi en iyi noktada bitirmek istediklerini aktarırken, "Skor üstünlüğünü aldıktan sonra rakibimiz daha çok atak yapmaya çalıştık, onların galibiyete ihtiyacı vardı. Biz de maçı almak için herşeyi yaptık. Şimdi ligin son maçına hazırlanacağız, ligi en bitirebileceğimiz en iyi sıralamada bitirmek istiyor. " diyerek konuşmasını sonlandırdı.

