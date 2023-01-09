Vincent Aboubakar bombası patlıyor: Süper Lig devleri peşinde

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, büyük çekişme transfere de sıçradı.

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına günler kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Zirve yarışını önde götüren Galatasaray ve takipçileri Fenerbahçe ile Beşiktaş, transferde de karşı karşıya geldi. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun kadroya katılması sonrasında federasyona bildirilen takım listesinden çıkarılan Vincent Aboubakar için flaş bir gelişme yaşandı.

ABOUBAKAR İÇİN SICAK GELİŞME

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Joao Pedro'nun yerine hücum hattına takviye planlanmıştı.



Galatasaray'da ise Haris Seferovic'in gösterdiği etkisiz performans sebebiyle forvet transferi gündeme alınmıştı.



İki ekibin de gündemine Vincent Aboubakar'ın geldiği ve menajeriyle temasa geçtikleri ifade edilmişti.



BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ



Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaşmasının ardından transfer için harekete geçen Beşiktaş'tan ise sürpriz bir atak geldi.



AHMET NUR ÇEBİ GÖRÜŞTÜ



A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vincent Aboubakar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DEN İKİ TEKLİF VAR



Yapılan görüşmede Aboubakar'ın taleplerini dinleyen Çebi, Türkiye'den de iki teklif olduğunu öğrendi.

TEKLİFLER BENZER



Süper Lig'den gelen tekliflerle Beşiktaş'ın sunduğu maaşın hemen hemen benzer olduğu kaydedildi.



BEŞİKTAŞ'IN PLANI



Aboubakar'ın kulübü Al Nassr ile sözleşmesini resmen feshetmesini bekleyecek olan Beşiktaş'ın planı ise belli oldu.



WEGHORST'TAN GELECEK PARA İLE...



Wout Weghorst'un Manchester United'a transferinden 3 milyon euro civarında bir gelir elde edecek olan siyah - beyazlıların bu parayla Aboubakar'ı kadroya katmak istediği aktarıldı.