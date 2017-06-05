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  4. 05 Haziran 2017 20:11

Vitor Hugo'yu Fiorentina kaptı

Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerinden Vitor Hugo, Fiorentina'yla anlaştı.

Vitor Hugo'yu Fiorentina kaptı
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Galatasaray'ın stoper transferi adayları arasında yer alan Vitor Hugo, Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina, Palmeiras'tan kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncus ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Özellikle devre arasında Galatasaray'ın Palmeiras ile transferi için sıkı temaslarda bulunduğu Vitor Hugo için Fiorentina'nın, kulübüne 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
 
1991 doğumlu stoper, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Palmeiras'ta 67 maça çıktı ve 8 golle de önemli bir skor katkısı verdi.
 
EDU DRACENA: "İTALYA BİR OKULDUR"
 
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Edu Dracena, Palmeiras'tan takım arkadaşı olan Vitor Hugo'nun İtalya'da kendini geliştireceğini kaydetti.
 
36 yaşındaki Brezilyalı stoper, Vitor Hugo'nun doğru bir karar verdiğini kaydederken, ''Oradaki futbol bizimkinden tamamen farklı. Biz defans futbolcuları için, İtalya futbolu bir okuldur. Oranın futbolunda defans çok önemli bir pozisyon. İtalya'da oynarken çok şey öğrendik. Hugo da İtalya'da oynayarak çok gelişecektir. İtalya'da onu harika bir kariyer bekliyor'' açıklamalarında bulundu.

Sporx

fiorentina , vitor hugo , galatasaray