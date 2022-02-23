  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Vitor Pereira'nın yeni takımı açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Vitor Pereira'nın yeni takımı açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Vitor Pereira'nın yeni takımı açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Brezilya'nın köklü takımlarından Corinthians, teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'yı getirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı Everton ile anılan Vitor Pereira'nın yeni takımı açıklandı. Everton taraftarı tarafından istenmeyen ve bu yüzden geri adım atılan Vitor Pereira bir süredir işsiz konumdaydı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Brezilya liginin büyük takımlarından biri olan Corinthians, göreve Vitor Pereira'nın getirildiğini resmen duyurdu. Bu olay futbol severler tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Etiketler Vitor Pereira takım fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elektrikte yeni tarife belli oldu! İşte faturalara yansıyacak indirim
''Zam manyağı'' olan vatandaştan ''ısıtan'' icat: 1 litrelik benzinle 1 aylık tüpünü icat etti
Bakanlıktan havayolu şirketlerine ''Zafer Havalimanı'ndan uçun'' talimatı
Eli silahlı Suriyeli çetelerin İstanbul'daki dehşet saçtı! O anlar kamerada
Ufukta değil, burnumuzun ucunda... Benzin ve motorine zam göründü
Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş.... Piyasalar uçuşa geçti!
Ünlü stratejistten Türkiye ile ilgili ''dolara kuru'' iddiası
Türkiye'nin de içinde yer aldığı kayıp bir kıta keşfedildi
Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrılığının nedeni belli oldu
Kripto parası olanları üzecek tahmin! Bitcoin'de beklenen seviye açıklandı