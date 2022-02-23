Vitor Pereira'nın yeni takımı açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Brezilya'nın köklü takımlarından Corinthians, teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'yı getirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı Everton ile anılan Vitor Pereira'nın yeni takımı açıklandı. Everton taraftarı tarafından istenmeyen ve bu yüzden geri adım atılan Vitor Pereira bir süredir işsiz konumdaydı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Brezilya liginin büyük takımlarından biri olan Corinthians, göreve Vitor Pereira'nın getirildiğini resmen duyurdu. Bu olay futbol severler tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.