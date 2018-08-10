Vodafone Park'ın çimlerine Shakira etkisi !

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira'nın temmuz ayı ortasından verdiği konser nedeniyle Vodafone Park'ın zemininde yaşanan bozulma, LASK Linz maçında da dikkat çekti. Özellikle Shakira'nın sahnesinin kurulduğu bölümde yaşanan bozulmalar nedeniyle siyah-beyazlı yönetim yaklaşık 1 aydır sahaya bakım yapıyordu.

İlk yarıda Tolga Zengin'in koruduğu kale tarafında çimlerin çok seyrek olması ekranlara da yansıdı.

Beşiktaş ise konu ile ilgili resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Yaz aylarında görülmekte olan bir çim hastalığı, stadımız Vodafone Park’ı da etkilemiştir.

Normal bakımları titizlikle yapılan çimlerin, doğal yollar ile hastalığa yakalanması sıklıkla rastlanan bir durumdur.

Çimlerimizin tedavi sürecine yetkili firma tarafından başlanmış olup, 2 haftalık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır.

Vodafone Park’ın çimleri, 2 hafta sonra kusursuz haline dönecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK”

TRİBÜNLER DOLDU

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş LASK Linz'i konuk ederken, tribünler doldu. 30 binin üzerinde siyah-beyazlı taraftar, takımlarına destek vermek için Vodafone Arena'ya geldi. Havanın sıcak olması ve karşılaşmanın hafta içinde oynanmasına rağmen, Beşiktaşlı taraftarların tribünleri doldurması dikkatlerden kaçmadı.