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Volkan Demirel canlı yayında çılgına döndü

Volkan Demirel canlı yayında çılgına döndü

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve eski yardımcı antrenörü Volkan Demirel, beIN Sports ekranlarında sarı-lacivertlilerin 2-1'lik Konya mağlubiyetini değerlendirdi. Demirel, teknik direktör Vitor Pereira'yı eleştirirken, Portekizli hocanın takıma oynattığı sistemin yanlış olduğunu vurguladı.

"MAÇTAN ÖNCEKİ İDMAN, SON İDMANIN SON BÖLÜMÜDÜR"
Fenerbahçe, maçtan önce stadyumda duran top savunması çalıştı. Bunun yeri burası değil. Maçtan önceki idman, son idmanın son bölümüdür. Ben rakibin hocası olsam 'Öne yığılıyorlar arkaya çalışalım, çizgi çalışıyorlar şöyle yapalım...' derim.

"BU SİSTEM FENERBAHÇE'YE UYMAZ"
Fenerbahçe'de sistem oyuncuyu seçer ama bu sistemin oyuncuları bu oyuncular değil. Oyuncular da bazen sistemi seçer. Ben Volkan olarak 10 numara olsam bu sistemde oynamak istemem. Bu sistem kontratak sistemi. Fenerbahçe'ye uymaz. Fenerbahçe, her zaman top ayağındayken oynanan oyunu sever. Pereira'nın sistemi değiştirmesi lazım. İşler iyi gitmiyor.

Etiketler volkan demirel fenerbahçe
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