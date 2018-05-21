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  4. 21 Mayıs 2018 16:16

Volkan Demirel suçu taraftara attı

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, iç saha maçlarında taraftarın kendilerini strese soktuğunu ve fazla puan kaybı yaşadıklarını ifade etti.

Volkan Demirel suçu taraftara attı
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Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, sezonun kupasız kapatılması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Kaybedilen şampiyonluğun Kadıköy'deki taraftar baskısından kaynaklandığını belirten Volkan Demirel, "Sezonu kupasız kapatmak bize hiç yakışmadı. Taraftar tepkisinde belki haklı ama bu tepkiler biz futbolcuları sürekli strese soktu" dedi.

Volkan Demirel daha önce de 2-1 kazandıkları Bursaspor maçından sonra Sow'a yapılan tezahüratlardan dolayı sarı-lacivertli taraftarlara tepki göstermişti. Demirel, taraftarların kendilerini yalnız bıraktığını ifade ederek puan kayıplarını bu duruma bağlamıştı.

VOLKAN DEMİREL VE HASAN ALİ TEPKİ GÖRDÜ

Bu arada Fenerbahçe taraftarları Konyaspor maçı öncesinde takımı ve ardından kaptan Volkan Demirel'i tribüne çağırdı.

Bursaspor maçı sonrası "İç sahadaki kayıplar olmasaydı şampiyon olurduk diyen"Hasan Ali ve Volkan Demirel'e tribünlerde tepki vardı. Taraftarlar iki futbolcuyu tribüne çağırdıktan sonra, "Taraftarı suçlamak ne kadar kolay" diye bağırıldı. Soldado ve Valbuena'ya destek olan taraftarlar Obradovic tezahüratlarıyla Kadıköy'ü inletti.

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