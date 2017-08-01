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  4. 01 Ağustos 2017 13:34

Volkan Demirel'den flaş karar !

Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, Amerika'da yaşamak isteyen eşinin ısrarı üzerine sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı.

Volkan Demirel'den flaş karar !
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Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, sezon sonunda sarı lacivertli ekibe veda edecek.Tam 15 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, Amerika'da yaşamak isteyen eşinin ısrarı üzerine sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı.

Kameni ile bu sezon forma rekabeti yaşayacak olan başarılı kaleci, ligin bitmesiyle birlikte MLS takımlarından biriyle anlaşıp kariyerini Amerika'da sürdürecek.

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 461 maça çıkan Volkan Demirel, 5 kez Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

Hürriyet

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