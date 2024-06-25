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Volkan Demirel'in acı günü

Volkan Demirel'in acı günü
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Eski milli kaleci ve Teknik Direktör Volkan Demirel’in babası 71 yaşındaki Ali Hacı Demirel yaşamını yitirdi.

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel (71) Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Akyarlar Mahallesi’nde yaşayan eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel, saat 16.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle evinde fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Hacı Demirel yaşamını yitirdi.

Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, aldığı acı haber karşısında derin üzüntü yaşadı. Ali Hacı Demirel’in cenazesi defin için havayoluyla İstanbul’a gönderileceği belirtildi.

Etiketler volkan demirel baba ölüm
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