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  4. 07 Mayıs 2017 11:08

Volkan'a telefon atan tarattara 5,5 yıl hapis

Galatasaray - Fenerbahçe arasında Volkan Demirel’e cep telefonu fırlatan taraftara, 5.5 yıl hapis cezası istendi.

Volkan'a telefon atan tarattara 5,5 yıl hapis
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TT Arena’da 23 Nisan 2017’de Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanan derbide Fenerbahçe Kaptanı ve kalecisi Volkan Demirel’e cep telefonu atıldı. Telefon, Demirel’in sol bacağına isabet edince maça kısa süreliğine ara verildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Bürosu kamera kayıtlarından tespit ettiği şüpheli V.A.’yı gözaltına aldı.

Savcılığa çıkarılan şüpheli V.A. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Suçunu kabul eden V.A. İfadesinde pişman olduğunu belirterek “Bir anlık heyecanla yaptığım bir şeydi. Yapmamam gereken bir davranıştı” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede şüpheli V.A.’nın sahaya kendisinin kişisel telefonu dışında kullanmadığı başka bir telefon soktuğu ve bu telefonu tribünden kaleci Volkan Demirel’e fırlattığı, telefonun Demirel’in bacağına isabet ettiği belirtildi. Savcılık iddianamede suç unsuru cep telefonunun silahtan sayıldığını belirtti. Savcı şüpheli V.A. hakkında “Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabakanın bozulması” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından 1,5 yıldan 5,5 yıla kadar hapis istedi. V.A. hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.

volkan demirel , derbi , telefon