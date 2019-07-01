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  4. 01 Temmuz 2019 11:04

West Ham United, Gary Medel için Beşiktaş'a teklif yapacak

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Şili'nin yarı finale yükseldiği Copa America'da gösterdiği performansla özellikle Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. West Ham United'ın, turnuva sonrası Medel için Beşiktaş'a teklifte bulunması bekleniyor.

West Ham United, Gary Medel için Beşiktaş'a teklif yapacak
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Beşiktaş’ın Şilili yıldızı Gary Medel, takımının Copa America’da yarı finale çıkmasında büyük rol oynadı. Takımının oynadığı 4 maçın tamamında forma giyen Medel, birçok kulübün de transfer listesine girdi.

Milli Takım’da stoper oynayan Medel, yalnızca 1 karşılaşmada sağ bekte forma giyerken, bu maçta Şili, Uruguay’a 1-0 mağlup oldu ve Medel de 55. dakikada yerini Lichnovsky’ye bıraktı. 4-0 kazanılan Japonya maçında, 2-1 galip tamamlanan Ekvator maçında ve son olarak normal süresi 0-0 biten ve Şili’nin penaltılarla kazandığı Kolombiya maçında 90 dakika stoper oynayan Medel, takımının aldığı galibiyetlerde büyük rol oynadı.

Şili, Medel’in stoper oynadığı 3 maçta yalnızca 1 gol yedi. Beşiktaş forması giyen Medel, Copa America’daki performansıyla özellikle Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. West Ham United’ın, Copa America sonrasında Medel için Beşiktaş’a teklifte bulunması bekleniyor. Öte yandan Copa America yarı finalinde Şili, Peru’yu geçmesi halinde, Arjantin-Brezilya galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

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