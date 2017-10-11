Xavi’nin kestirme Dünya Kupası planı

Barcelona alt yapısında yetişip 17 yıl forma giydikten sonra Katar Ligi takımlarından Al-Sadd’a transfer olan Xavi, Dünya Kupası’na kestirmeden gitmenin yolunu buldu. Profesyonel futbol kariyerine nokta koyduktan sonraki planları hakkında konuşan Xavi “Katar Milli Takımı’nın başına geçmek istiyorum” dedi. Katar, 2022 Dünya Kupası’na ev sahibi olduğu için doğrudan katılma hakkına sahip…

Katar’ı futbolcuların gelişmesine yardımcı olmak için tercih ettiğini belirten Xavi “Futbolu bıraktıktan sonra teknik adam olmak istiyorum. Katar da tecrübe kazanman için oldukça mantıklı bir ülke… Buradaki futbolcuları iyi tanıyorum. Bu benim için avantaj… Katar Milli Takımı’na yardımcı olmak isterim” şeklinde konuştu. Katar’daki kariyerinde üç kupa kaldıran Xavi, oynadığı 38 maçta 11 gole imza attı.