Yalova'da Koray Şener Parkı açıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal, takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal’ın yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’da törende yer aldı.

“Koray’ı her zaman kalbimizde yaşatacağız”

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a anlamlı hareketinden dolayı teşekkür eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu genç arkadaşı her zaman kalbimizde yaşatacağız. Bu güzel, tertemiz, genç, pırıl pırıl arkadaşlarımızın, Fenerbahçe aşkıyla yanıp tutuşan herkese örnek olacak değerler bu kardeşlerimizi örnek alalım. Bu kardeşimizin ismi barış, dostluk ve kardeşlik için bu parkta yaşayacak” dedi. Öte yandan Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı'nın açılışında Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar tek yürek olarak vefat eden genç taraftar için birlikte marşlar söylediler.

Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı'nın açılışı sonrasında Fenerbahçe kafilesi, Bursa’ya hareket ederek yarın Bursaspor ile oynayacağı maç için kentte kampa girdi.

