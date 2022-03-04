Yaptırım savaşları: Çin'den, Premier League'e Ukrayna boykotu

İngiliz basınında BBC'de yer alan habere göre Premier League maçları bu hafta Çin'de gösterilmeyecek.

İngiliz basınında BBC'de yer alan habere göre İngiltere Premier League'in Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki yayıncısı "iQiyi Sports", bu hafta sonu oynanacak maçları yayınlamayacak.

Haberde yer alan detaylarda bu boykotun sebebi olarak bu hafta sonu Premier League'de oynanacak olan maçlarda Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili olarak Ukrayna'ya desteklerini göstermeyi planladığı şeyler olarak iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce de Premier League CEO'su Richard Masters "Rusya'daki yayın haklarımızla ilgili sözleşme inceleme altında. Rusya'da yaşayan insanların Premier Lig'in ve İngiliz futbolunun gücünü bu hafta görmesini istiyorum. Mevcut şartlarda sözleşmenin feshedilebilmesi için yasal şartları araştırıyoruz." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.