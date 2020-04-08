Yayıncı kuruluştan flaş karar: Süper Lig için ödeme yapmayacak!

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig’de kulüplerin ekonomik anlamda zor bir döneme girmesi bekleniyordu. Oyuncu maaşları konusunda bir çözüm yolu arayan Süper Lig ekiplerine yayın gelirleri ödemesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

Sözcü gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre corona virüsü salgını sonrası futbolun askıya alınmasıyla birlikte ekonomik olarak sıkıntılı bir döneme giren Süper Lig için bir kötü haber de yayıncı kuruluştan geldi. BeIN Sports TFF’ye bir mektup göndererek Süper Lig ve 1. Lig maç yayınları tekrar başlayana kadar ödeme yapmayacağını bildirdi.

Abonelere spor paketini dondurma hakkı tanıyan yayıncı kuruluşun, kapalı olan kafe, restoran ve kıraathane gibi ticari üyelere ödeme ertelemesi sunduğu bildirildi. beIN Sports’a yakın kaynaklara göre naklen yayın lisans sözleşmesinin iptalinin söz konusu olmadığı öğrenildi. Aynı kaynaklara göre, yayıncı kuruluşun ‘Satın aldığınız ürün size tekrar temin edilmeye başlayana kadar ödemelerinizi durdurmanız son derece makul bir durumdur’ görüşünü savunduğu belirtiliyor.

Bu süreçte tribün gelirlerinden mahrum kalan ve maaş ödemekte zorlanan Süper Lig ekiplerini daha da ciddi bir ekonomik darboğaz bekliyor. Öte yandan FIFA dün yaptığı açıklamada futbolcularla yapılması muhtemel maaş kesintisi anlaşmalarına üstü kapalı destek vermişti.