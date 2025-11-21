  1. Anasayfa
Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan Süper Kupa’da kuralar çekildi
YENİ formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının kura çekimi, gerçekleştirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor’un mücadele edeceği Turkcell Süper Kupa’da yarı final müsabakalarının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Kura çekimine TFF 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe A Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy ve Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen katıldı.

Yapılan kura çekimi sonrasında Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda; Fenerbahçe - Samsunspor eşleşmesi ise 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Final karşılaşması ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

GÖZDE ATASOY: TÜM TAKIMLARA HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN

Yeni formatın hayırlı olması temennisinde bulunan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, “Tüm takımlara hayırlı ve uğurlu olsun. Kaç takımın katıldığını önemsemeyen bir yapımız var. Herkese başarılar diliyorum. Trabzonspor’un kaldıracağı bir kupa olacağını düşünüyorum. Antep’te Galatasaray ile görülecek bir hesabımız var” şeklinde konuştu.

ABULLAH KAVUKCU: YENİ FORMATIN TÜRK FUTBOLUNA FAYDA SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Yeni formatta kupayı kazanan ilk kulüp olmak istediklerini belirten Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, “Yeni formatın Türk futboluna fayda sağlayacağını düşünüyorum. Güzel bir format. Biz ilklerin takımı olarak bu formatta kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

ERTAN TORUNOĞULLARI: KUPAYI BİZ ALACAĞIZ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ise, "Güzel düşünülmüş bir konsept. Özellikle sezonun ikinci yarısında önce gelmesi hazırlanması için iyi olacak. Bu kupayı biz alacağız” dedi.

SAMSUNSPOR BAŞKAN VEKİLİ BİLEN: KONFERANS LİGİ’NDE ÜLKEMİZİ LAYIKIYLA TEMSİL ETME HEDEFİMİZ

Samsunspor olarak Süper Kupa’da olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, “Yeni formatın Türk futboluna katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Samsunspor olarak burada olmaktan mutluyuz. Bu başarının tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. Konferans Ligi’nde ülkemizi layıkıyla temsil etme hedefimiz var. Rakibimiz Fenerbahçe ve diğer kulüplerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

DHA

