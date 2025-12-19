Yeni Malatyaspor 3. Lig'e düştü

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor'un bir alt lige düşürülmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturması nedeniyle çok sayıda futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Yeni Malatyaspor, küme düştü. Kadro kurmakta zorlanan Yeni Malatyaspor, üst üste maçlara çıkmaması nedeniyle 3. Lig'e düşürüldü.

TFF, Yeni Malatyaspor'un bir alt lige düşürülmesiyle beraber bundan sonra Yeni Malatyaspor ile karşılaşması bulunan diğer takımların maç oynanmaksızın hükmen galip sayılmasına karar verdi.

Sarı-siyahlı takım, 29 Kasım'da Adanaspor, 6 Aralık'ta Isparta 32 SK, 13 Aralık'ta Kırklarelispor maçına çıkmamıştı.

Malatya temsilcisinin 17 Aralık'ta Menemen FK müsabakası ise 24 Aralık tarihine ertelenmişti.

İHA