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  4. Yeni Malatyaspor başkan adayı Şevket Salik koronadan hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor başkan adayı Şevket Salik koronadan hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor başkan adayı 48 yaşındaki Şevket Salik, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Malatyaspor Kulübü başkan adayı ve Malatyalı iş insanı Şevket Salik, 20 gün önce rahatsızlanınca hastaneye başvurarak, koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Salik, nefes almakta zorluk çektiği için entübe edildi.

Sabaha karşı fenalaşan Salik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Salik, Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Etiketler korona koronavirüs yeni malatyaspor Şevket Salik
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