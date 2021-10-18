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  4. Yeşil sahada akılalmaz olay! Rakibin attığı gole sevinince...

Yeşil sahada akılalmaz olay! Rakibin attığı gole sevinince...

Ukrayna 2. Ligi'nde çok ilginç bir olay yaşandı. Kremin Kremenchuk oyuncusu Vitaliy Boyko'nun, rakibin attığı golden sonra sevinmesi şaşkınlık yarattı. Ukrayna Futbol Federasyonu futbolcu hakkında soruşturma başlattı.

Ukrayna'da akılamaz bir olay yaşandı. Kremin Kremenchuk'un oyuncusu Vitaliy Boyko, takımının Uzhgorod ile oynadığı lig maçında rakibin attığı golden sonra sevinirken kameralara yakalandı.

SORUŞTURMA AÇILDI
NTV Spor'un aktardığı habere göre; Bu görüntüler Ukrayna'da büyük sükse yaratırken, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun Etik Komitesi oyuncu hakkında soruşturma başlattı. Şike şüphesi ile taranan oyuncudan bir kanıt elde edilemedi.

Boyko daha sonra yaptığı açıklamada "O bir sevinç değil, kızgınlıktı. Belki de yorgunluk etkisi ile bunu tam gösteremedim" dedi.

Etiketler ukrayna futbolcu
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